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Представитель Фомина: тема с АПЛ закрыта на несколько лет

Представитель Фомина: тема с АПЛ закрыта на несколько лет
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Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее — не благодаря, а вопреки. Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Прошлой зимой сообщалось об интересе к полузащитнику «Динамо» со стороны английского «Кристал Пэлас». В 2022 году появилась информация, что в услугах Фомина заинтересован «Фрайбург». Полузащитник выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года.

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