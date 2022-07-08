«Ситуация будет только усугубляться». Как изменился трансферный рынок в России

Летнее трансферное окно — 2022 в российском футболе беспрецедентно минимум по двум причинам. Впервые в истории лучшим командам страны закрыт выход на европейскую арену, а новые и действующие контракты не гарантируют их добросовестного исполнения иностранными игроками. Формирующиеся на наших глазах тренды нового времени обсуждаем с руководителем FM Sports Agency Александром Маньяковым.

— Какие главные отличия этого межсезонья от предыдущих?

— Первое: существенно осложнился процесс переговоров с потенциальными новичками. Не все иностранцы хотят ехать в Россию, и это касается не только европейцев — представителей Африки или Америки тоже. Второе: непонятен статус тех легионеров, которые остаются в РПЛ. Теперь они могут в любой момент приостановить контракт, сказать «до свидания» и уехать. Ведущие клубы вроде «Спартака» или «Динамо» не совсем понимают, как себя вести в данной ситуации, ставят на паузу переговоры и не спешат отпускать молодых ребят, которые могли бы пойти за игровой практикой в команды попроще. Клубы сидят на своём активе и ждут разрешения ситуации. От руководителей, менеджмента далеко не всё зависит. Многое зависит от футболистов, а на них, в свою очередь, давит обстановка в мире, правительства и посольства их стран. Всё непросто.

— Топ-менеджмент клубов в большинстве своём воспринимает отъезды иностранцев нервно или с пониманием?

— Отъезд отъезду рознь. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. По большому счёту это, конечно же, неприятно. Клубы выкупали футболистов, вовремя платили зарплату, а они уезжают. Не вспомню случая, чтобы легионер подавал заявление в палату по разрешению споров из-за долгов. С одной стороны, футболистов понять можно. А с другой — хотелось бы элементарной благодарности с их стороны по отношению к командам.

— Трансферов за деньги стало ощутимо меньше?

— Ситуация такая: деньги есть, и их готовы их тратить, покупать игроков, но движение по трансферам с Европой затруднено. Непростая ситуация с другими континентами. Внутри России происходят переходы, в том числе платные. Но прежде всего клубы стараются беречь свой непосредственный актив в лице игроков.

— Топ-клубы теперь тщательнее мониторят внутренний рынок, чем прежде?

— Правильнее сказать, что топ-клубы заглянули внутрь себя, в свои вторые и молодёжные команды, и только потом выходят на рынок. Особняком стоит «Зенит», который уже совершил три очень качественных трансфера: подписал двух футболистов из «Сочи» [Родригао и Кассьерра] и свободным агентом взял Бакаева. В других командах в основном происходят какие-то внутренние истории. Внутри России игроков, способных усилить топ-клубы, немного, а переходы из Европы практически сошли на нет.

Матео Кассьерра Фото: fc-zenit.ru

— География внешней селекции смещается в сторону Южной Америки, Африки?

— Конечно, теперь клубы больше смотрят туда. Но мне кажется, чем дольше вся эта ситуация будет развиваться, тем сильнее вектор трансферных поисков будет смещаться на внутренний, российский рынок.

— Долгосрочных контрактов становится меньше?

— Если брать российских футболистов, то нет. А в ситуации с иностранцами бессмысленно рассчитывать на долгосрочные контракты. И я думаю, что ситуация с каждым месяцем будет только усугубляться. Более-менее спокойно себя могут чувствовать только те клубы, которые реально переплачивают легионерам и дают личные условия выше рынка. Некая «северная надбавка» у нас существовала и раньше, но сейчас, чтобы завлечь топ-игрока в Россию, её нужно умножать на два, если не на три. Не думаю, что наши команды готовы идти на это.

— В целом платëжеспособность клубов РПЛ снизилась?

— По сравнению с началом 2010-х зарплатная ведомость у многих сократилась. Сумасшедшие трансферные суммы клубы тоже не готовы платить. Но не потому, что денег нет, а из-за бана ФИФА и непонятного статуса легионеров. По внутрироссийскому рынку я не заметил, чтобы клубы сильно ужимались в трансферных выплатах или создании условий футболистам.

— Клубы переходят в эконом-режим?

— Я бы назвал это рациональным расходованием средств.

— То есть бюджеты остались плюс-минус на том же уровне?

— В общем, да. Просто теперь нет смысла переплачивать тем футболистам, которые находятся в чемпионате России. Уровень лиги упал в связи с дефицитом сильных легионеров. А класс наших ребят, к сожалению, ещё достаточно средний. Соотношение цены и качества в плане зарплат принимает более адекватные формы.

— Обилие на рынке свободных агентов с именем — таких как Дзюба, Оздоев — следствие масштабной переоценки?

— Думаю, да. Все эти игроки достаточно мастеровитые и амбициозные, но, возможно, они ещё не до конца осознали, что золотые времена, когда солидные зарплаты предлагали 8-9 клубов, — ушли. Таких жирных контрактов, как в 2010-х, больше нет и в обозримом будущем не будет. Банально не осталось смысла платить футболистам 30+ большие деньги — ведь теперь начинается борьба только за престиж и медали внутри России.

Артём Дзюба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Зарплат по 2-3 миллиона в валюте в РПЛ скоро не останется?

— Тяжело сказать однозначно, потому что даже в отношении внутренних состязаний руководители клубов достаточно амбициозны. Но в любом случае сокращение зарплат представляется неизбежным, и эта тенденция идёт уже пару лет. Большие контракты наверняка останутся, но будут скорее чем-то из ряда вон, нежели обыденностью.

— Ваших клиентов оптимизация бюджетов коснулась?

— У некоторых ребят зарплаты были привязаны к курсу евро. После его падения парни стали получать в рублях намного меньше.

— Раньше выходило наоборот.

— Но и тогда клубы страховали себя от девальвации рубля, прописывая в контракте фиксированный курс — условно не больше 90 рублей за евро.

— Агентам, посредникам в новых условиях стало сложнее работать?

— Если вы про деньги, то тенденция на снижение агентских выплат идёт не первый год. Посредник — это такой субъект футбола, который вынужден приспосабливаться к изменениям в индустрии быстрее футболистов, тренеров и клубного руководства.

— Серьёзнее всех от санкций пострадал «Краснодар»?

— Нельзя сказать, что «Краснодар» был готов к этой ситуации — к ней никто не был готов. Но они относительно безболезненно прошли данный этап — благодаря сбалансированности всей клубной вертикали и наличию большого количества способной молодёжи в «Краснодаре-2». Будет интересно понаблюдать за командой в новом чемпионате. Эмоциональная составляющая у футболистов ушла, и теперь на первый план выйдет мастерство игроков и тренеров, а также умение держать удар.

Александр Маньяков с руководителями «Краснодара» Владимиром Хашигом и Арамом Фундукяном Фото: Из личного архива

— Что вообще происходит в «Краснодаре», какая ситуация?

— На мой взгляд, обстановка рабочая. Предпосылок к чему-то плохому я не вижу. Клуб живёт своей жизнью. Надеюсь, всё у них будет хорошо.

— Весной ходили мрачные слухи относительно будущего клуба.

— Думаю, у нас у всех весной были мрачные мысли. Сейчас ситуация в индустрии немного стабилизировалась. Все понимают, где мы находимся. Клубы Премьер-Лиги приспосабливаются к новым условиям, и «Краснодар» в том числе. Все смотрят, как ситуация развивается. Мы теперь живём не ото дня ко дню, а от новости к новости.

— Закрытие «Томи», «Спартака-2» — потери для российского футбола?

— «Томь» — это больше местечковая история. Имиджевая потеря для сибирского региона — всё же эта команда была на виду, на слуху. Много футболистов, прошедших через «Томь», вырастали в больших мастеров — те же Дзюба, Погребняк. Что касается «Спартака-2», то мы не знаем о ситуации изнутри. Клуб говорит про оптимизацию расходов и, наверное, сэкономит какие-то деньги, закрыв вторую команду. Но для российского футбола, считаю, это потеря. Академия клуба работает хорошо, даёт много качественных игроков, а «Спартак-2» их, по сути, доводил до РПЛ. Примеров масса. Теперь этой самобытной команды, где были россыпи талантливых футболистов, ступеньки между ФНЛ и РПЛ — не стало.

«Спартак-2» Фото: spartak.com

— В условиях международной изоляции ждать до сентября от топ-клубов дорогих покупок?

— Ничему не удивлюсь, но мне кажется, это будет неразумно.

— Трансферы из России в Европу — возможны?

— Практически исключено. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее, не благодаря, а вопреки.

— Фомин и Англия — заглохла тема?

— Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта.