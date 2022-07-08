Аленичев: Николсон паспорт забыл, и «Спартак» из-за этого задержал рейс. Он был с командой

Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб легенды клуба летели на матч с «Зенитом» вместе с основным составом. Форвард Шамар Николсон забыл паспорт, и рейс пришлось задержать.
«Николсон паспорт забыл и «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, встреча легенд «Зенита» и «Спартака», состоится сегодня, 8 июля, в 18:00 мск. Она пройдёт в Петербурге на стадионе «Петровский». Ранее сообщалось, что на матче выступят Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX.
Этот матч состоится в преддверии Суперкубка России, который пройдёт завтра, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- 8 июля 2022
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