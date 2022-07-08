Шведские телеканалы недовольны картинкой Евро-2022, которую получают от УЕФА

Шведские телеканалы SVT и TV4 выступили с критикой той картинки Евро-2022, которую они получают от УЕФА.



«То, что мы получаем, значительно отличается от того, как это выглядит во время мужского чемпионата. Если сравнивать с мужским чемпионатом Европы прошлого года, то там, помимо основной трансляции, было 15–16 различных вариантов на выбор. Для женского чемпионата Европы этим летом нам предложили одну, только основную трансляцию», — приводит слова руководителя SVT Бобби Бакси шведское издание Expressen.



«Если сравнивать с мужским чемпионатом, то УЕФА предложил гораздо меньше возможностей, чем мы обычно имеем», — заявил спортивный директор TV4 Group Эрик Вестберг.



Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Турнир проходит в Великобритании. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.



Ранее форвард сборной Норвегии Каролина Хансен выразила недовольство разницей в призовых между мужским и женским чемпионатами.

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