Абаскаль: Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть с «Зенитом» в Суперкубке
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о футболистах, которые пропустят матч за Суперкубок России с «Зенитом».
«Мартинс, Мозес, Урунов не смогут принять участие в этом матче. Я сейчас сконцентрирован на тех футболистах, которые есть в моём распоряжении. Когда все остальные будут на том же уровне, тогда мы будем с ними готовы работать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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