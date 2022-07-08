Абаскаль рассказал о подготовке «Спартака» к матчу за Суперкубок России с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».



«У нас было мало времени, поэтому поставить тот футбол, который нам бы хотелось, невозможно. Мы поработали над физикой, над тактикой. Предстоящий матч будет важным шагом, который покажет, где мы находимся, даст ответ на этот вопрос. В этом матче есть большая мотивация.



Это регламент соревнований – бывают такие матчи, которые проходят в перерыве между сезонами. На нормальную подготовку нужно четыре-шесть недель, у нас же было 14 дней. Мне бы хотелось, чтобы в будущем у команд было больше времени, потому что в таком случае выиграют и зрители – они будут смотреть на более зрелищный футбол», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.