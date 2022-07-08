Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир завершил карьеру в 30 лет

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир завершил профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

«Сегодня я объявляю о своём уходе из профессионального футбола.

Это было невероятное путешествие, наполненное многими прекрасными моментами. Я чувствую себя счастливым, испытав всё то, что сделал за свою карьеру. От маленького мальчика, гоняющего мяч в саду, я вырос до капитана моего любимого «Арсенала» и игрока сборной на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.

По правде говоря, мне было трудно смириться с тем, что в последнее время моя карьера пошла на спад по причинам, не зависящим от меня. Я понимал, что мне ещё очень много нужно отдать, чтобы вернуться. Играя на самом высоком уровне, я всегда имел огромные амбиции и, если честно, не предполагал, что окажусь в такой позиции, как сейчас. Однако, имея время поразмыслить и поговорить с самыми близкими мне людьми, я знаю, что сейчас самое подходящее время для завершения. Несмотря на трудные моменты, я оглядываюсь назад на свою карьеру с большой гордостью за то, чего достиг. Играть на самом высоком уровне с одними из лучших игроков в мире, выигрывать трофеи в Англии, быть капитаном команды и представлять страну на соревнованиях было невероятно.

Мне очень повезло, что у меня была такая карьера, но всё это было бы невозможно, если бы не любовь и поддержка многих людей», — написал Уилшир у себя в твиттер-аккаунте.