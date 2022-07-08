Романцев: на «Петровском» с основой «Спартака» никогда не проигрывал. Матч ветеранов — шоу

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев высказался о результате матча легенд с «Зенитом» на стадионе «Петровский». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:0 благодаря мячам Романа Широкова и Александра Кержакова.

«Хорошая игра, всем весело было. Но нам тяжело! Столько бегать мы не можем. Расстроился ли? Нет, расстроюсь, когда основной состав проиграет, а я здесь основным составом никогда не проигрывал. А сегодня шоу», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.