Глушаков будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок с «Зенитом»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в финальном матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака».
«Спартак» не побеждает 10 лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то — нет. Когда футболисты выходят на поле, они не думают, сколько лет они не выигрывают. Прежде всего ставят перед собой результат на табло — вот и всё. Что будет сейчас и на данный момент. А все другие результаты остались в прошлом», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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