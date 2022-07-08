Радимов отреагировал на слова Оздоева про отсутствие воспитанников в основе «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на слова бывшего полузащитника санктпетербуржцев Магомеда Оздоева. Ранее хавбек раскритиковал молодёжь за снижение требований к себе. Этим он объяснил отсутствие воспитанников в основном составе «Зенита».

«Это мнение Оздоева, он так видит со стороны. Но вот он говорит — молодые должны приходить раньше всех на тренировку… Но я, например, не вижу в этом смысла, надо же игрой своей доказывать. Или после тренировки остаться на полчаса, час, если хочется ещё поработать. Я, например, не приходил раньше всех, когда мне было 18 лет. Ну надену я раньше других бутсы, всё равно меня тренироваться раньше не выпустят. Если проспать, как опять же говорит Оздоев, то тогда, понятно, по голове никто не погладит. Но, повторюсь, главное — это мастерство. Я вот знаю точно: тот же Быстров, когда был молодым, раньше всех на тренировку не приходил. Но это не помешало Быстрову стать хорошим футболистом.

Обсуждал ли этот момент со своими игроками? Нет. Для меня показатель — как они проявляют себя во время занятия, остаются ли после. Если это необходимо. Но если ты вымотан, у тебя нет сил, ты выложился — зачем себя насиловать? Только во вред. Вообще, думаю, что Оздоев не совсем это имел в виду — он говорил о том, что молодые должны себя больше проявлять и показывать, а приходить раньше всех тренироваться — в этом нет смысла», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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