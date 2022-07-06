Магомед Оздоев объяснил, почему в составе «Зенита» нет воспитанников

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о молодых футболистах санкт-петербургского клуба. Хавбек раскритиковал молодёжь за снижение требований к себе.



«Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным. В «Зените» много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал».



Если бы в «Локомотиве» я опоздал на установку или проспал тренировку, меня в тот же день выгнали бы из команды. Ещё бы и от Лоськова получил бы. Но сейчас у молодых, видимо, другие взгляды. А потом задают вопросы, почему в составе «Зенита» нет воспитанников. Нет, потому что у воспитанников не то отношение, которое должно быть. Разве нормально, когда молодые пацаны заходят в раздевалку за пять минут до общего сбора? Они должны быть первыми!



Я, который видел много раз, как молодёжь допускает ошибки, пытался объяснить «зенитовским» ребятам, как надо делать, а как — нет. Очень долго пытался влезть в голову Скроботову. У него великолепные данные для центрального защитника, прекрасная левая нога. Надеюсь, он изменится и у него всё получится», — цитирует Оздоева Sport24.

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