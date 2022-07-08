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Германия разгромила Данию в матче женского чемпионата Европы

Германия разгромила Данию в матче женского чемпионата Европы
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На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) завершился матч группового этапа чемпионата Европы среди женщин. В группе B встречались сборные Германии и Дании. Матч завершился крупной победой немок — 4:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Лина Магулль вышла один на один с голкипером датчанок после грубой ошибки одной из защитниц соперников. Магулль точно пробила в ближнюю девятку. Примечательно, что до этого немки упустили несколько отличных шансов открыть счёт. После перерыва им удалось развить преимущество. На 57-й минуте отличилась Леа Шюллер. Третий мяч на 78-й минуте забила Лена Латтвайн, которая поразила ворота с близкого расстояния. А точку в матче на 86-й минуте поставила Александра Попп.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Мийо.

Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Ранее испанки одержали крупную победу в матче с Финляндией (4:1).

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
08 июля 2022, пятница. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
4 : 0
Дания (ж)
1:0 Магулль – 21'   2:0 Шюллер – 57'   3:0 Латтвайн – 78'   4:0 Попп – 86'
Удаления: нет / Кюль – 90+4'
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