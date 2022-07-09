Турнирная таблица Высшей лиги среди женщин: «Зенит» сохранил отрыв от «Локомотива»

В чемпионате России по футболу среди команд Высшей лиги среди женских команд состоялся центральный матч 14-го тура. «Локомотив» принимал «Зенит», встреча закончилась ничьей 1:1.



Этот результат позволил «Зениту» сохранить комфортный отрыв в турнирной таблице. Футболистки из Санкт-Петербурга лидируют в Высшей лиге, набрав 36 очков. В 14 матчах они пока не потерпели ни одного поражения.



«Локомотив» занимает второе место, набрав 31 очко. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего третье место. Все перечисленные команды провели по 14 матчей в чемпионате России.



Далее располагается целая группа команд, которая сильно отстала от лидеров. На четвёртом месте — «Ростов» (18), следом расположились «Енисей» (15), «Звезда-2005» (14), «Рубин» (14) и «Краснодар» (11). Аутсайдерами турнира являются «Чертаново» (8) и «Рязань-ВДВ» (4).

Формат турнира: команды играют основной гладкий этап в два круга — каждая по 18 матчей, после чего состоится заключительный этап по схеме 4+6. Четыре лучшие команды сыграют каждый с каждым в два круга, а команды, занявшие места с пятого по десятое, сыграют друг с другом в один круг. Очки, набранные в основном этапе, будут разделены надвое.