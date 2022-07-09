Официально: Криштиану Роналду не поедет на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Роналду отсутствует в составе команды, заявленном на турне. Среди нападающих в Таиланд и Австралию поедут Тахит Чон, Энтони Эланга, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо.

Ранее стало известно, что Роналду пропустил четыре подряд тренировки «Манчестер Юнайтед». Пропуски Криштиану объясняет «семейными обстоятельствами». В данный момент 37-летний футболист находится в Португалии, где поддерживает физическую форму.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Ман Юнайтед». В услугах нападающего заинтересованы «Челси», «Рома» и «Спортинг».