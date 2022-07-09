«СКА-Хабаровск» выкупил у «Рубина» экс-форварда «Монако» U19 и молодёжной сборной России

Хабаровский клуб на официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего нападающего «Рубина» Кирилла Климова. Соглашение «СКА-Хабаровск» с футболистом рассчитано на два года.
Кирилл Климов – сын известного в прошлом футболиста «Алании», тульского «Арсенала», «Торпедо-ЗИЛ», «Рубина» и «Томи» Валерия Климова. Кирилл родился 30 января 2001 года в Орле, в юном возрасте прошёл ступени футбольной подготовки в системах московских «Динамо» и «Локомотива». В сезоне-2018/19 он провёл три игры за юношеский состав железнодорожников в Юношеской лиге УЕФА.
В январе 2019-го Климов отправился в Европу – сначала в бельгийский «Серкль Брюгге», фактически являвшийся фарм-клубом «Монако», а через полгода, по достижении 18-летнего возраста, перешёл уже непосредственно в «Монако», где играл за команду U19 и молодёжный состав.
В 2020 году Кирилл подписал контракт с казанским «Рубином». На правах аренды выступал за «Тамбов», где забил дебютный мяч в РПЛ в ворота «Зенита», и «Кубань». В 2021-м провёл четыре игры в составе молодёжной сборной России. В «Рубине» в прошлом сезоне только один раз вышел на замену в матче чемпионата с «Сочи».
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