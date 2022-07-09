Семак: играем дома и понимаем, что у нас есть определённое преимущество своего поля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением накануне предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».
«Зенит» – явный фаворит матча за Суперкубок? Возможно, для вас, журналистов, для тех, кто освещает футбол. А для нас нет фаворита. Мы выходим на игру с равными шансами. Конечно, понимаем, что играем дома, что у нас есть определённое преимущество своего поля. Что же касается игры, всегда всё решается на футбольном поле. Любая команда может победить. Абаскаль? Думаю, у игроков «Спартака» было хоть и немного, но достаточно времени, чтобы понять определённые принципы и требования тренера. Нам же нужно в такой ситуации отталкиваться от своей лучшей игры и стараться порадовать болельщиков забитыми мячами и победой. Предстоит хороший матч за трофей. В этом году противостояние носит немного другой уровень в плане накала и антуража, который царит вокруг матча. Эта игра выделяется на фоне остальных», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч» сразу после игры легенд «Зенита» и «Спартака».
Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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