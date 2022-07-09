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Зенит — Спартак — онлайн-трансляция матча за Суперкубок России, 9 июля 2022 года, где смотреть матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Спартак» — это всегда супер, а сейчас — вдвойне! В России стартует новый сезон
«Чемпионат»
«Зенит» — «Спартак» — онлайн-трансляция
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Экстремальный дебют для Гильермо Абаскаля.

Привет, друзья! Межсезонье пролетело незаметно, и уже сегодня в России официально стартует новый футбольный сезон. По традиции его открывает схватка чемпиона с обладателем Кубка за национальный Суперкубок. В нашем случае это «Зенит» и «Спартак». Более яркой, интригующей афиши для такого события невозможно представить. Тем более учитывая, с каким скандалом выбиралось место проведения игры! А для нового тренера красно-белых это будет ещё и дебют в РФ — вдвойне ответственный момент. Внимание всей футбольной России в субботу будет приковано к Санкт-Петербургу. От «Чемпионата» в Северной столице работает мощная корреспондентская бригада, которая расскажет и покажет всё, что не войдёт в телевизионную трансляцию. Оставайтесь с нами.

Суперкубок России. Финал
09 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ФК Зенит •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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