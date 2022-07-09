«Зенит» — «Спартак» — это всегда супер, а сейчас — вдвойне! В России стартует новый сезон

Привет, друзья! Межсезонье пролетело незаметно, и уже сегодня в России официально стартует новый футбольный сезон. По традиции его открывает схватка чемпиона с обладателем Кубка за национальный Суперкубок. В нашем случае это «Зенит» и «Спартак». Более яркой, интригующей афиши для такого события невозможно представить. Тем более учитывая, с каким скандалом выбиралось место проведения игры! А для нового тренера красно-белых это будет ещё и дебют в РФ — вдвойне ответственный момент. Внимание всей футбольной России в субботу будет приковано к Санкт-Петербургу. От «Чемпионата» в Северной столице работает мощная корреспондентская бригада, которая расскажет и покажет всё, что не войдёт в телевизионную трансляцию. Оставайтесь с нами.