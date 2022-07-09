«Зенит» — «Спартак» — это всегда супер, а сейчас — вдвойне! В России стартует новый сезон
Поделиться
Экстремальный дебют для Гильермо Абаскаля.
Привет, друзья! Межсезонье пролетело незаметно, и уже сегодня в России официально стартует новый футбольный сезон. По традиции его открывает схватка чемпиона с обладателем Кубка за национальный Суперкубок. В нашем случае это «Зенит» и «Спартак». Более яркой, интригующей афиши для такого события невозможно представить. Тем более учитывая, с каким скандалом выбиралось место проведения игры! А для нового тренера красно-белых это будет ещё и дебют в РФ — вдвойне ответственный момент. Внимание всей футбольной России в субботу будет приковано к Санкт-Петербургу. От «Чемпионата» в Северной столице работает мощная корреспондентская бригада, которая расскажет и покажет всё, что не войдёт в телевизионную трансляцию. Оставайтесь с нами.
Комментарии
- 9 июля 2022
-
00:09
-
00:04
- 8 июля 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:39
-
23:27
-
23:21
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
21:55
-
21:43
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
Партнерский контент