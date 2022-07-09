Директор УПЛ объяснил, в каких случаях матчи чемпионата Украины могут пройти за границей

Часть матчей чемпионата Украины сезона-2022/2023 могут состояться на территории других государств, заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Клубы-участники УПЛ, которые пробились в еврокубки, могут по договоренности между собой сыграть матчи чемпионата за границей. И это касается именно того периода времени, когда они будут участвовать в еврокубках.

То есть, к примеру, если «Динамо» и «Шахтёр» будут играть на групповом этапе еврокубков, очный матч в рамках УПЛ они смогут провести за рубежом. Этот правило будет также доступно «Ворскле», «Заре» и «Днепру-1», — приводит слова Дикого FanDay.

Напомним, ранее источниками сообщалось, что старт нового сезона УПЛ запланирован на конец августа этого года.

Гол Довбника принёс Украине ничью в матче с Ирландией.