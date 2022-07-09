Полузащитник сборной Марокко и лондонского «Челси» Хаким Зиеш выступил с заявлением по поводу своего будущего.
«Я достиг той точки в жизни, когда ощутил, что это время взять под свой полный контроль моё профессиональное будущее.
Я хочу, чтобы переговоры и решения по моей карьере зависели от меня. Так что, двигаясь вперёд, моя команда и я с законными представителями будем заниматься делами с точки зрения бизнеса», — написал Зиеш в социальной сети.
Ранее сообщалось, что марокканский футболист является приоритетной целью итальянского клуба в текущее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Милана» уверено в успешном заключении сделки. Также ранее сообщалось, что Зиеш может перейти в стан миланской команды на правах аренды.
Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
- 9 июля 2022
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48
-
01:36
-
01:15
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:51
-
00:24
-
00:22
-
00:09
-
00:04
- 8 июля 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:39
-
23:27
-
23:21