Полузащитник сборной Марокко и лондонского «Челси» Хаким Зиеш выступил с заявлением по поводу своего будущего.



«Я достиг той точки в жизни, когда ощутил, что это время взять под свой полный контроль моё профессиональное будущее.



Я хочу, чтобы переговоры и решения по моей карьере зависели от меня. Так что, двигаясь вперёд, моя команда и я с законными представителями будем заниматься делами с точки зрения бизнеса», — написал Зиеш в социальной сети.



Ранее сообщалось, что марокканский футболист является приоритетной целью итальянского клуба в текущее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Милана» уверено в успешном заключении сделки. Также ранее сообщалось, что Зиеш может перейти в стан миланской команды на правах аренды.



Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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