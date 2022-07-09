Анхель Ди Мария определился с игровым номером в новом клубе

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария определился с игровым номером, под которым он будет выступать в «Ювентусе». Аргентинец выбрал 22-й номер, под которым ранее выступал Федерико Кьезо, сообщает пресс-служба туринцев.
С 1 июля Анхель пребывает в статусе свободного агента по истечении его соглашения с французским «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.
Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Аргентины он становился победителем Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021 года.
- 9 июля 2022
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