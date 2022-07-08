«Ювентус» сообщил, что Ди Мария прилетел в Турин

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Клубные медиа встретили футболиста в аэропорту, после чего на страницах туринцев в соцсетях были опубликованы фото и видео.
Фото: соцсети ФК «Ювентус»
Ранее сообщалось о том, что Ди Марии предложен годичный контракт. С 1 июля Анхель пребывает в статусе свободного агента по истечении его соглашения с французским «Пари Сен-Жермен». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.
Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Месси играет в мяч со своими детьми
- 8 июля 2022
-
02:16
-
01:59
-
01:57
-
01:45
-
01:41
-
01:29
-
01:22
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:02
- 7 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:24
-
23:17
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:19