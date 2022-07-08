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«Ювентус» сообщил, что Ди Мария прилетел в Турин

«Ювентус» сообщил, что Ди Мария прилетел в Турин
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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Клубные медиа встретили футболиста в аэропорту, после чего на страницах туринцев в соцсетях были опубликованы фото и видео.

Фото: соцсети ФК «Ювентус»

Ранее сообщалось о том, что Ди Марии предложен годичный контракт. С 1 июля Анхель пребывает в статусе свободного агента по истечении его соглашения с французским «Пари Сен-Жермен». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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