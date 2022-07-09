Мертенс начал переговоры с клубом из чемпионата Бельгии

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перебраться в бельгийский «Антверпен», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

По сведениям источника, между сторонами уже начались официальные переговоры.

«Антверпен» хочет подписать контракт с Мертенсом на два года. На данный момент Дрис находится в статусе свободного агента.

Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Он выступал за итальянскую команду с 2013 года.

За 397 матчей в неаполитанском клубе Мертенс записал на свой счёт 148 голов и 90 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мертенса в € 4 млн.

Ранее сообщалось, что Мертенс близок к подписанию контракта с «Марселем».

Кварацхелия записал видеообращение к фанатам «Наполи».