Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Добро пожаловать домой, Хвича!» «Наполи» показал первое фото Кварацхелии в форме клуба

«Добро пожаловать домой, Хвича!» «Наполи» показал первое фото Кварацхелии в форме клуба
Комментарии

Футбольный клуб «Наполи» опубликовал в своих социальных сетях первое фото грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в форме клуба.

«Добро пожаловать домой, Хвича!» — подписали фото в «Наполи», добавив эмодзи «сердце».

Фото: пресс-служба «Наполи»

О том, что Кварацхелия стал игроком «Наполи», стало известно 1 июля. Сумму сделки клуб разглашать не стал.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон-2021/2022 в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году.

Хвича наконец-то уехал в Европу. Но получит ли что-то за трансфер «Рубин»? Хвича наконец-то уехал в Европу. Но получит ли что-то за трансфер «Рубин»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022