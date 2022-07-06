«Добро пожаловать домой, Хвича!» «Наполи» показал первое фото Кварацхелии в форме клуба

Футбольный клуб «Наполи» опубликовал в своих социальных сетях первое фото грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в форме клуба.

«Добро пожаловать домой, Хвича!» — подписали фото в «Наполи», добавив эмодзи «сердце».

Фото: пресс-служба «Наполи»

О том, что Кварацхелия стал игроком «Наполи», стало известно 1 июля. Сумму сделки клуб разглашать не стал.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон-2021/2022 в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году.