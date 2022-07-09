Юри Алберто: сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший на правах аренды в «Коринтианс», высказался о возвращении в Бразилию.
«Решение вернуться в Бразилию было непростым. В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Мало где есть столько талантов, как в Бразилии. Хорошо быть рядом с семьёй. Я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените» из-за того, что происходит. Я хотел быть рядом с семьёй, с дочерью», — приводит слова Алберто Globo Esporte.
Напомним, «Зенит» достиг договорённости с «Коринтиансом» о двусторонней аренде. В санкт-петербургскую команду перейдут вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.
- 9 июля 2022
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