Ярцев: бан от УЕФА — сложная ситуация. Из-за этого восхищаюсь прозорливостью Галицкого

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков. Он выделил прозорливость владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.



«Это очень сложная ситуация. Неизвестно, когда разрешат нам снова участвовать. Неизвестно, когда допустят. Но «Зенит» великолепная команда. «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» могли бы конкурировать на данном этапе с «Зенитом», если бы не уход игроков. Представляете, какие команды с традициями вылетели из РПЛ. И ведь они вылетели не потому, что они плохие, а потому, что остались без основных игроков, с молодёжным составом.



В этом отношении хочется похвалить Галицкого. Я всегда восхищался его работой, прозорливостью, выстраиванием футбольной пирамиды. Когда это потребовалось, оно сказалось, команда показала игру, которая позволила им остаться в Премьер-Лиге», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.