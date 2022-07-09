У «Спартака» и «Зенита» проблемы. В каком виде команды подходят к Суперкубку

Сегодня «Зенит» и «Спартак» поспорят в Санкт-Петербурге за первый трофей нового сезона – Суперкубок России. Для команд Сергея Семака и Гильермо Абаскаля межсезонье закончилось раньше, чем для остальных участников РПЛ. Рассказываем, в каком состоянии подходят сине-бело-голубые и красно-белые к матчу на «Газпром Арене».

«Спартак»: восемь забитых голов и суперформа Промеса

Официальный дебют Абаскаля в «Спартаке» обещает быть крайне сложным не только из-за того, что обладатели Кубка России играют с чемпионом на чужом поле. «Зенит» должен иметь преимущество и в готовности, поскольку красно-белые вышли из отпуска на неделю позже. Испанский тренер имел на подготовку лишь две с половиной недели.

Впрочем, результаты спаррингов в межсезонье наверняка добавляют позитива Абаскалю. По крайней мере, игра в атаке. Кажется, команда быстро схватила идею нового тренерского штаба – в трёх матчах забила восемь мячей в ворота «Алании» (2:2), «Балтики» (3:2) и «Енисея» (3:0). Суперформу набрал Квинси Промес, у которого уже пять голов. Помимо голландца, по разу отличились Михаил Игнатов, Александр Соболев и Даниил Хлусевич. Конечно, соперники у «Спартака» были не самые сильные – представители Первой лиги. С другой стороны, это два полуфиналиста последнего Кубка России и один четвертьфиналист.

В стартовом составе «Спартака» вряд ли стоит ждать Виктора Мозеса и Шамара Николсона, которые только на днях присоединились к команде и пропустили все спарринги. Очевидно, их текущая готовность позволит в лучшем случае сыграть несколько минут после выхода на замену. Возвращение Кристофера Мартинса Перейры в Москву и вовсе задерживается, так что у красно-белых перед матчем с «Зенитом» три потери. Вдобавок до сих пор нет новостей о подписании Ильи Жигулёва: полузащитник участвовал в контрольных матчах, находясь на просмотре.

Мозес, Николсон и Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игра с «Аланией» была закрытой, а вот судя по матчам с «Балтикой» и «Енисеем» Абаскаль уже определился с основой на Суперкубок. Есть вопросы только по правому защитнику: в первой встрече на этой позиции играл Хлусевич, во второй – Николай Рассказов. В остальном стартовый состав не менялся. В воротах – Александр Селихов, в обороне – Никита Чернов, Георгий Джикия и новичок Мацей Рыбус, в средней линии – Даниил Денисов, Наиль Умяров и Роман Зобнин, в группе атаки – Промес, Михаил Игнатов и Александр Соболев. Впрочем, неплохо показал себя и ещё один дебютант команды Антон Зиньковский, так что нельзя исключать выход с первых минут и экс-вингера «Крыльев Советов».

«Если говорить о том, какой футбол будет показывать «Спартак», то нужно больше времени, чтобы построить, нежели сломать, – сказал на пресс-конференции Абаскаль. – Мы хотим построить доминирующую игру, агрессивную. Эта игра должна нравиться и тем, кто её смотрит, и тем, кто играет. Доминировать – это не всегда владеть мячом.

Будем ли играть 4-3-3? То, что вы увидите на доске – статическая история. Мы работаем в динамике. У нас есть три разновидности. База – четыре защитника, а что будет дальше, посмотрим. У каждого футболиста есть свои движения, поэтому могут быть разные вариации».

«Зенит»: только две победы в основное время за четыре матча

Чемпионы России в летнее межсезонье успели провести на один спарринг больше, чем «Спартак». Сначала «Зенит» сыграл на предсезонном турнире с участием ЦСКА, «Сочи» и «Пари НН» и выиграл его. При этом в основное время петербургская команда смогла переиграть только армейцев в Москве – 3:0, а с сочинцами и нижегородцами сыграла вничью 1:1, после чего побеждала в серии пенальти. А в прошлый уикенд сине-бело-голубые слетали в Сочи на международный матч. «Зенит» одолел сербскую «Црвену Звезду» – 2:1.

Лучшими бомбардирами чемпионов России по итогам этих спаррингов стали Алексей Сутормин и Андрей Мостовой, забившие по два мяча. По голу у Малкома и двух новичков – Матео Кассьерры из «Сочи» и Зелимхана Бакаева из «Спартака». Очевидно, что выход Бакаева в Суперкубке против своей бывшей команды будет едва ли не самым обсуждаемым событием матча.

Впрочем, не факт, что Зелимхан попадёт в основу «Зенита». Хотя в целом состав, который Семак поставит на «Спартак», более-менее прогнозируем. Во всех контрольных матчах с первых минут играли голкипер Даниил Одоевский, защитники Сутормин, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, полузащитники Клаудиньо и Малком, а также нападающий Иван Сергеев. Чуть позже остальных к команде присоединились Вильмар Барриос и Вендел, но и они должны набрать уже достаточно неплохую форму.

Вендел и Барриос Фото: fc-zenit.ru

По остальным позициям есть вопросы – выбор игроков зависит в том числе и от схемы «Зенита». Летом Семак пробовал, как 3-4-2-1, так и 4-3-3. В центре обороны могут выйти Нуралы Алип и Родригао, однако есть сомнения, что тренер рискнёт сразу же ввести в основу новичка из «Сочи», который успеет лишь раз потренироваться с командой перед Суперкубком. В полузащите у Мостового и Далера Кузяева не меньшие шансы сыграть с первых минут, чем у Бакаева, поскольку бывший спартаковец ещё не очень хорошо вписан в зенитовскую игру.

Между тем и у «Зенита» будут потери в составе. Восстанавливается от травмы Вячеслав Караваев, пока далеки от Санкт-Петербурга бразильские новички – голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Всего несколько дней в команде Матео Кассьерра: несмотря на гол «Црвене Звезде», колумбийский форвард ещё не в лучшей физической форме и наверняка проведёт на поле максимум 20-30 минут. В матче с сербами впервые с декабря сыграл Деян Ловрен: хорватского центрального защитника тоже не стоит ждать в основе.

«Сильно ли изменился «Спартак»? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить», – признался Семак, оценивая соперника.

Где смотреть игру?

«Дерби двух столиц» будет, как обычно, огненным. В последних 11 матчах со «Спартаком» в качестве хозяина поля «Зенит» одержал девять побед при двух ничьих с разницей мячей 36:10. Но в Суперкубке, когда команды находятся ещё не в оптимальном состоянии, возможны любые сюрпризы. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало – в 19.00.

Прогноз на матч — фаворит «Зенит»

Букмекеры же считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51, успех гостей оценён в 6.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60. При этом букмекеры ждут результативного матча: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.