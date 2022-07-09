Олег Романцев: жду хорошего футбола, но лучше, чем вчера, не будет
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Трофей оспорят «Спартак» и «Зенит». Матч состоится сегодня, 9 июля. Он будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Жду сегодня хорошего футбола. Победы «Спартака», конечно, тоже жду. Но лучше, чем вчера, футбола не будет», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.
«Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
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