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Олег Романцев: жду хорошего футбола, но лучше, чем вчера, не будет

Олег Романцев: жду хорошего футбола, но лучше, чем вчера, не будет
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Трофей оспорят «Спартак» и «Зенит». Матч состоится сегодня, 9 июля. Он будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Жду сегодня хорошего футбола. Победы «Спартака», конечно, тоже жду. Но лучше, чем вчера, футбола не будет», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.

«Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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