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«Спартак» объявил стартовый состав на матч Суперкубка России с «Зенитом»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч Суперкубка России с «Зенитом»
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Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Кофрие, Классен, Рассказов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Шитов, Николсон.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.

«Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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