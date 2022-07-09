«Спартак» объявил стартовый состав на матч Суперкубка России с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Кофрие, Классен, Рассказов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Шитов, Николсон.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.
«Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
- 9 июля 2022
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