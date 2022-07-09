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Вендел после разгрома «Спартака» заявил, что остаётся в «Зените»

Вендел после разгрома «Спартака» заявил, что остаётся в «Зените»
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел после победы в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0) заявил, что остаётся в санкт-петербургском клубе.

«Я здесь, я остаюсь», — сказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» хочет подписать Вендела. При этом агент футболиста заявил, что хавбек не будет приостанавливать контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Ранее вице-президент «Фламенго» Марко Браз сообщил, что клуб хочет подписать Вендела. Также функционер отметил, что никуда не торопится с переходом хавбека, поскольку до закрытия трансферного окна ещё есть время.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Зенит» 35 матчей, забив четыре мяча – три в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.

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