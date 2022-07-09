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Барриос заявил, что останется в «Зените» на весь сезон

Барриос заявил, что останется в «Зените» на весь сезон
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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что останется в санкт-петербургском клубе на весь предстоящий сезон.

«Остаюсь в Зените. На весь сезон», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Барриоса заинтересованы клубы из Европы, а также бразильский «Фламенго», который, как сообщалось, сделал официальный запрос по поводу трансфера колумбийца. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о получении предложений по трансферу Барриоса.

Напомним, Вильмар выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/2022 хавбек сыграл в 37 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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