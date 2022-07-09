Малком: я люблю «Зенит» и остаюсь в клубе на весь сезон!
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком после разгромной победы в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0) заявил, что остаётся в клубе из Санкт-Петербурга на весь сезон.
«Это была тяжёлая игра. Даже несмотря на итоговые 4:0. «Зенит» хорошо поработал. Остаюсь ли? Да, я здесь на весь сезон, я остаюсь. Я люблю «Зенит»!» — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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