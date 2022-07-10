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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 9 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 9 июля, турнирная таблица
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На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе C. 9 июля проходили две встречи.

В Ли на стадионе «Ли Спортс Вилладж» встретились сборные Португалии и Швейцарии. Матч закончился ничьей со счётом 2:2. Уже к пятой минуте швейцарки вели с преимуществом в два мяча, отличились Кумба Соу и Раэль Кивик. Но после перерыва Диана Гомеш и Джессика Силва восстановили равновесие в счёте.

Далее в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лейн» состоялся матч сборных Нидерландов и Швеции, он также закончился ничьей — 1:1. На 35-й минуте Йонна Андерсон вывела Швецию вперёд, но после перерыва Джилл Рорд сравняла счёт.

Таким образом, после 1-го тура все четыре команды набрали по одному очку в этой группе. Во втором туре Швеция сыграет со Швейцарией, а Португалия — с Нидерландами.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
09 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
1 : 1
Швеция (ж)
0:1 Андерссон – 35'   1:1 Рорд – 52'
ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
09 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Португалия (ж)
Окончен
2 : 2
Швейцария (ж)
0:1 Соу – 2'   0:2 Кивик – 5'   1:2 Гомеш – 58'   2:2 Силва – 65'
Турнирная таблица
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