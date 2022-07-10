Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 9 июля, турнирная таблица

На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе C. 9 июля проходили две встречи.
В Ли на стадионе «Ли Спортс Вилладж» встретились сборные Португалии и Швейцарии. Матч закончился ничьей со счётом 2:2. Уже к пятой минуте швейцарки вели с преимуществом в два мяча, отличились Кумба Соу и Раэль Кивик. Но после перерыва Диана Гомеш и Джессика Силва восстановили равновесие в счёте.
Далее в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лейн» состоялся матч сборных Нидерландов и Швеции, он также закончился ничьей — 1:1. На 35-й минуте Йонна Андерсон вывела Швецию вперёд, но после перерыва Джилл Рорд сравняла счёт.
Таким образом, после 1-го тура все четыре команды набрали по одному очку в этой группе. Во втором туре Швеция сыграет со Швейцарией, а Португалия — с Нидерландами.
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