Бакаев поднимал Суперкубок, Семак подлетал, МакSим бежала босиком по полю. Фото с матча
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9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.
Главный тренер петербургской команды Сергей Семак установил рекорд – стал первым тренером, который выиграл этот трофей трижды подряд. Для 46-летнего Семака эта игра была 170-й официальной во главе «Зенита», а победа оказалась юбилейной – сотой.
При этом Семак повторил рекорд Юрия Сёмина, который также выигрывал Суперкубок трижды, но не подряд – в 2003, 2005 и 2019 годах с «Локомотивом».
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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