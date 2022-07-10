Бакаев поднимал Суперкубок, Семак подлетал, МакSим бежала босиком по полю. Фото с матча

9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак установил рекорд – стал первым тренером, который выиграл этот трофей трижды подряд. Для 46-летнего Семака эта игра была 170-й официальной во главе «Зенита», а победа оказалась юбилейной – сотой.



При этом Семак повторил рекорд Юрия Сёмина, который также выигрывал Суперкубок трижды, но не подряд – в 2003, 2005 и 2019 годах с «Локомотивом».

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.