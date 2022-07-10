Круговой: «Зенит» снова станет чемпионом — будем стараться сделать это как можно быстрее

Защитник «Зенита» Даниил Круговой высказался о шансах на то, что сине-бело-голубые защитят свой чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.
«С таким составом «Зенит» снова станет чемпионом. Будем стараться сделать это как можно быстрее. Будем выкладываться в каждом матче на 100 процентов. Никак не реагируем на отъезд легионеров из команды. Все тренируются и работают», – сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» Круговой остался на скамейке запасных и вышел на замену на 77-й минуте. «Зенит» одержал победу со счётом 4:0. В первом тайме точными ударами отметились Иван Сергеев и Малком, сразу после перерыва Вендел сделал счёт крупным, а точку уже в компенсированное время поставил новичок петербургской команды Матео Кассьерра.
«Зенит» выигрывал чемпионат России четыре года подряд – в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.
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