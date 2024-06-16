Кака — об обороне Англии на Евро-2024: организация защиты начинается с нападающих

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака высказался о защите сборной Англии на чемпионате Европы в Германии.

«Лично я не думаю, что оборона сборной Англии уязвима. На самом деле, я думаю, что у Англии очень хорошие защитники. Кроме того, дело не в отдельном игроке или конкретной линии, а в соревновании в целом. Это касается всех игроков на поле, потому что организация защиты начинается с нападающих. Они отвечают за то, чтобы задать тон обороне и не дать ей дойти до критической точки. Поэтому, на мой взгляд, главное — найти правильный баланс в игре команды, а не концентрироваться на какой-то одной конкретной линии. Если вы сможете добиться такого баланса, это увеличит ваши шансы на победу», — приводит слова Кака интернет-издание Daily Mail.

Первый матч на чемпионате Европы сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.