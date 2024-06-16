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Польша — Нидерланды: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Польша — Нидерланды: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 16 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Польша: Щенсны, Беднарек, Кивёр, Саламон, Франковски, Урбаньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Зелиньски, Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Симонс, Гакпо, Депай.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира сборная Франции.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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