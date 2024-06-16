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Кириченко: мой гол Греции был не таким уж и быстрым, а рекорд игрока Албании — надолго

Кириченко: мой гол Греции был не таким уж и быстрым, а рекорд игрока Албании — надолго
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко высказался о самом быстром голе в истории чемпионатов Европы, который забил полузащитник сборной Албании Недим Байрами на 23 секунде. Прошлый рекорд принадлежал самому Кириченко. Он забил гол на 68-й секунде в матче с Грецией в 2004 году.

«Когда Албания быстро забила итальянцам, вспомнил свой гол в ворота Греции. Уже знал, что этот гол будет самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый — 23 секунда. Поздравляю Байрами.

Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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