В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном уходе вратаря Никиты Медведева

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря Никиты Медведева.

«Не видел новостей об уходе Никиты Медведева. Мы объявили переход вратаря Ятимова, но в ситуации с Медведевым ничего не изменилось», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что вратарь «Ростова» Никита Медведев получил более выгодное предложение от другого клуба РПЛ и покинет донскую команду.

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2022 года, когда он перешёл в клуб из казанского «Рубина». Его действующее трудовое соглашение с южанами было рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 забитый мяч.