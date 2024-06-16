Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном уходе вратаря Никиты Медведева

В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном уходе вратаря Никиты Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря Никиты Медведева.

«Не видел новостей об уходе Никиты Медведева. Мы объявили переход вратаря Ятимова, но в ситуации с Медведевым ничего не изменилось», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что вратарь «Ростова» Никита Медведев получил более выгодное предложение от другого клуба РПЛ и покинет донскую команду.

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2022 года, когда он перешёл в клуб из казанского «Рубина». Его действующее трудовое соглашение с южанами было рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 забитый мяч.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ростова» и «Рубина» Навас оценил игру сборных Испании и Хорватии на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android