Тренер Сербии Стойкович — о Беллингеме: он определённо выиграет «Золотой мяч» в будущем

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о качествах игрока национальной команды Англии Джуда Беллингема перед очным матчем в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Джуд — отличный парень. Он определённо выиграет «Золотой мяч» в будущем. Беллингем играет впечатляюще. Несмотря на то что он молод, он силён, у него есть талант, и он показал всё это в «Реале». Это действительно потрясающая игрок, который демонстрирует свои качества в каждом матче. Он великолепен для Англии, но плох для нас», — приводит слова Стойковича интернет-издание Eurosport.

В минувшем сезоне-2023/2024 Беллингем сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала». За сборную 20-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 29 матчей за Англию, три забитых мяча и пять результативных передач.

Первый матч на чемпионате Европы сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.