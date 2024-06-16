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Фанаты сборной Англии могут быть не допущены на матчи Евро за «плохое» поведение — inews

Фанаты сборной Англии могут быть не допущены на матчи Евро за «плохое» поведение — inews
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Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков «трёх львов», что им может грозить конфискация билетов на грядущие матчи чемпионата Европы — 2024 в случае, если они будут уличены в неподобающем поведении. Об этом сообщает inews.

По информации источника, помимо конфискации билетов, провинившихся болельщиков английской национальной команды может ждать запрет на посещение футбольных матчей в Англии.

Подчёркивается, что FA предоставит собственную охрану и стюардов, которые буду следить за порядком и оказывать помощь на всех матчах сборной Англии.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

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