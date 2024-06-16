Юрий Сёмин: Англия — один из главных фаворитов Евро-2024

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин считает, что сборная Англии является одним из главных фаворитов Евро-2024.

«Англия — один из главных фаворитов Евро. Вы посмотрите, какой у них состав. Практически все игроки на ведущих ролях в своих клубах. Клубы АПЛ — это в целом одни из самых сильных клубов. Потому у них и такая сильная команда. Если в команде есть топ-игроки, значит, из неё можно что-то сделать. Нет игроков топ-уровня — никакой тренер не сможет ничего добиться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.