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«Сити» готов серьёзно увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы сохранить его в клубе — Mirror

«Сити» готов серьёзно увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы сохранить его в клубе — Mirror
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Руководство «Манчестер Сити» готово предложить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле значительную прибавку к его нынешней зарплате для того, чтобы он продлил контракт с клубом, заканчивающийся летом 2025 года. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на текущий момент заработная плата испанского специалиста составляет £ 20 млн (€ 23,7 млн) в год. Ранее Гвардиола заявил, что на текущий момент он ближе к тому, чтобы покинуть клуб, чем остаться в нём.

Напомним, испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Манчестер Сити» в 2016 году. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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