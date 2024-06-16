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Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024

Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024
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Появилось видео нападения мужчины с киркой на полицию во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня.

Видео нападения на полицию во время Евро-2024:

По информации Bild, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с киркой набросился на болельщиков и на самих полицейских.

Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего было при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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