Появилось видео нападения на полицию во время шествия фанатов на Евро-2024

Появилось видео нападения мужчины с киркой на полицию во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня.
Видео нападения на полицию во время Евро-2024:
По информации Bild, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с киркой набросился на болельщиков и на самих полицейских.
Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего было при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.
Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.