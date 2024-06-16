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Пименов поделился мнением о возможном трансфере Глушенкова в «Зенит»

Пименов поделился мнением о возможном трансфере Глушенкова в «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«В контракте стоит определённая сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», — приводит слова Пименова Metaratings.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о переходе Максима Глушенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к петербургскому клубу. В ближайшее время полузащитник подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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