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Игрок «Бешикташа» Мучи: не знаю, уходит ли Зайнутдинов

Игрок «Бешикташа» Мучи: не знаю, уходит ли Зайнутдинов
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Полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Албании Эрнест Мучи признался, что не владеет информацией о том, собирается ли покидать стамбульскую команду хавбек Бактиёр Зайнутдинов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны санкт-петербургского «Зенита».

– Зайнутдинов уходит?
– Баха? Не знаю. Но могу сказать, что он отличный парень – приводит слова Мучи «РБ Спорт».

За «Бешикташ» Зайнутдинов выступает с августа 2023 года. На его счету 37 матчей и один забитый мяч в составе «орлов». В сезоне-2023/2024 «Бешикташ» выиграл Кубок Турции.

Напомним, контракт казахстанского хавбека с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 5 млн.

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