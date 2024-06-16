Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Венгрии Гулачи — о матче с Германией на Евро-2024: для вас это будет выездная игра

Вратарь Венгрии Гулачи — о матче с Германией на Евро-2024: для вас это будет выездная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи высказался о предстоящем матче с Германией во 2-м туре чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наши болельщики очень изобретательны, когда дело доходит до приобретения билетов. Я думаю, что для вас это будет выездная игра. В Венгрии уже несколько недель царит невероятная футбольная эйфория, и мы этому очень рады. Поддержка наших болельщиков даёт нам энергию, вы можете это почувствовать. Это даёт нам толчок», — приводит слова Гулачи немецкое издание Bild.

16 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1. Матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Германия пройдет 19 июня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Андрей Аршавин оценил игру Венгрии в матче со Швейцарией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android