Вратарь Венгрии Гулачи — о матче с Германией на Евро-2024: для вас это будет выездная игра

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи высказался о предстоящем матче с Германией во 2-м туре чемпионата Европы.

«Наши болельщики очень изобретательны, когда дело доходит до приобретения билетов. Я думаю, что для вас это будет выездная игра. В Венгрии уже несколько недель царит невероятная футбольная эйфория, и мы этому очень рады. Поддержка наших болельщиков даёт нам энергию, вы можете это почувствовать. Это даёт нам толчок», — приводит слова Гулачи немецкое издание Bild.

16 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1. Матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Германия пройдет 19 июня и начнётся в 19:00 по московскому времени.