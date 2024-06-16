«Пари НН» выкупил Никиту Ермакова у ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» выкупил у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«В соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Никита Ермакова у ЦСКА. С футболистом заключен контракт до 10 июня 2028 года», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне Никита провел 14 матчей за нижегородскую команду на правах арендного договора – в Российской Премьер-Лиге и в переходных играх. Отметим, что Ермаков является обладателем Кубка России-2022/2023 и серебряным призером чемпионата страны-2022/2023 в составе армейцев. Выступал за юношеские сборные России и за молодежную национальную команду.