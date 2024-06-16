Хорватский журналист: тяжёлое поражение от Испании, реабилитироваться сборной будет сложно

Хорватский журналист издания Klikaj.hr Маркац Звонимир поделился мнением о минувшем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Хорватии проиграла Испании со счётом 0:3.

«Испания была сильна, а вот Хорватия оказалась не на высоте. Возможно, была допущена ошибка с подбором игроков, особенно в защите. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Но ничего не закончено, если выйти из группы, всё возможно. Это тяжёлое поражение и реабилитироваться будет сложно. Что касается Модрича, то он лидер и проведёт ещё много отличных матчей», — сказал Звонимир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

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