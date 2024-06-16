Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватский журналист: тяжёлое поражение от Испании, реабилитироваться сборной будет сложно

Хорватский журналист: тяжёлое поражение от Испании, реабилитироваться сборной будет сложно
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский журналист издания Klikaj.hr Маркац Звонимир поделился мнением о минувшем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Хорватии проиграла Испании со счётом 0:3.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Испания была сильна, а вот Хорватия оказалась не на высоте. Возможно, была допущена ошибка с подбором игроков, особенно в защите. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Но ничего не закончено, если выйти из группы, всё возможно. Это тяжёлое поражение и реабилитироваться будет сложно. Что касается Модрича, то он лидер и проведёт ещё много отличных матчей», — сказал Звонимир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгромной победы сборной Испании над Хорватией в матче 1-го тура Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android