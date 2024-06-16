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Валерий Газзаев: золотые времена сборной Хорватии уходят

Валерий Газзаев: золотые времена сборной Хорватии уходят
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на поражение сборной Хорватии от Испании (0:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Не думаю, что результат хорватов с испанцами можно назвать неожиданным. Испания традиционно ставит самые большие задачи на каждом большом турнире. Команда хорошо укомплектована. Если говорить про Хорватию, то золотые времена этой сборной уходят.

У Хорватии была очень хороша плеяда игроков. Но пока мы её не видим, а отсюда такие результаты. Это касается не только Модрича», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0.

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