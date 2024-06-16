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The Sun: игроки сборной Англии получат бонус в размере £ 9,6 млн за победу на Евро-2024

The Sun: игроки сборной Англии получат бонус в размере £ 9,6 млн за победу на Евро-2024
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Футболисты сборной Англии получат бонус в размере £ 9,6 млн (€ 11,3 млн) в случае, если они станут победителями чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт получит бонус в размере £ 4 млн (€ 4,7 млн) в случае победы «трёх львов» на Евро-2024.

Подчёркивается, что общий бонус для сборной Англии за победу на чемпионате Европы — 2024 превышает бонус, предполагавшийся для них за победу на чемпионате мира 2022 года, когда он мог составить £ 13 млн (€ 15,4 млн).

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа сегодня, 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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